Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü? 17 Şubat Star TV YAYIN AKIŞI

"Yalı Çapkını ne zaman? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm tarihi merak konusu oluyor. Peki Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? İşte, dizi hakkında merak edilenler...