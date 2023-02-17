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Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü? 17 Şubat Star TV YAYIN AKIŞI

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü? 17 Şubat Star TV YAYIN AKIŞI

"Yalı Çapkını yeni bölüm bugün var mı, yok mu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle televizyon ekranlarında dizi ve programlara kısa bir süreliğine ara verildi. Yalı Çapkını'nın takipçileri, dizinin yayınlacağı ve 21.bölüm fragmanı için araştırmalarına başladı. İşte, haberin detayları...

"Yalı Çapkını ne zaman? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm tarihi merak konusu oluyor. Peki Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? İşte, dizi hakkında merak edilenler...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI,YOK MU?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Yalı Çapkını dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz paylaşıldığı kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı ancak çekimlerin yeniden başladığı yönünde bilgiler sosyal medyada yer almaya başladı.

STAR TV YAYIN AKIŞI (17 ŞUBAT CUMA)

12:00 Star Haber

13:00 Söz

18:15 Star Haber

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

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