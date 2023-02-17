Arka Sokaklar BİTTİ mi, neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 ŞUBAT Kanal D YAYIN AKIŞI
"Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?" sorusu uzun zamandır merak konusu oluyor. Son olarak 638. yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin ne zaman döneceğiyle ilgili araştırmalar sıklıkla gündem oluyor. izleyiciler bugün de, "Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu?" sorusuna yanıt aramay başladı. İşte, detaylar...
Kanal D'nin yıllara damga vuran fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2 aydan fazla bir süredir yayınlanmayan Arka Sokaklar'ın ekranlara döneceği ile ilgili aramalar bugün de gündeme getirildi. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı? İşte, 17 Şubat Kanal D yayın akışı...
ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?
Arka Sokaklar dizisi, bu akşam da yayınlanmaycak. Kanal D'de Kahramanmaraş depremi özel yayını olacak.
Dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin ise Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Başrol oyuncularından İlker İnanoğlu ise şu açıklamayı yaptı; ""Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi."
ARKA SOKAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi çekimlerinde tercih edilen iç mekan genellikle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'dür. Dış çekimler için tercih edilen bölgeler Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ve Şişli gibi ilçeler; Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Beykoz ilçeleridir. Bunun dışında 324. bölümün çekimleri Mardin'de, 424 ve 425. bölümlerin çekimleri Safranbolu'da, 433 ve 434. bölümlerin çekimleri Bursa'da, 448 ve 449. bölümlerin çekimleri ise Şanlıurfa'da gerçekleştirilmiştir.
17 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI
11:30 Deprem Özel (Kanal D-CNN Türk Ortak Yayın)
13:45 Hz. Ömer (Yerli Sinema)
14:00 Aşk ve Umut
15:00 Hicran
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:30 Miraç Gecesi Özel
21:45 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)
23:35 Hafız Yusuf Efendi (Yerli Sinema)
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- Arka Sokaklar BİTTİ mi, neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 ŞUBAT Kanal D YAYIN AKIŞI
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