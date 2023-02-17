Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı, hangi kanalda? Kısmetse Olur 49.BÖLÜM İZLE!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle dizi ve programlara bir süre ara verildi. Kısmetse Olur takipçileri, yeni bölüm için araştırmalarına başladı. YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan programın 49. bölümü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur bugün var mı? İşte, detaylar...
"Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman bugün mü?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bir süredir yayınlanmayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yayın tarihi uzun süredir merak ediliyor. Program, Twitter hesabından yeni bölüm hakkında açıklama yaptı. Kısmetse Olur'un son bölümünde iki yarışmacının diskalifiye olduğu söylenmişti. Peki, Kısmetse Olur bugün var mı, yok mu? İşte, yayın tarihi...
KISMETSE OLUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Youtube'da yayınlanan Kısmetse Olur programı bugün saat 18:30'da yeni bölümünün yayınlanacağını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan program, yeni bölüm gelirlerinin depremzedeler için bağışlanacağını belirtti.
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur programının yeni bölümü dün akşam (16 Şubat) saat 18.30'da YouTube üzerinden yayınlandı.
16 ŞUBAT YAYIN AÇIKLAMASI!
Kısmetse Olur tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Bu akşam 18.30'da yayınlayacağımız yeni bölümden elde edilen gelirin tamamı depremden etkilenen bölgelere bağışlanacaktır."
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI
Damat adayları: Çağrı, Bilek, Bilgehan, Sedat, Zeyd, Erhan, Erol ve Oğulcan, Batuhan.
Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Tuğçe Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.
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