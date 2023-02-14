Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV YAYIN AKIŞI!

"Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından televizyonda dizilerin yerine deprem özel yayınları ve haberler yayınlanıyor. Her Cuma Star Tv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yalı Çapkını'nın takipçileri, tarih araştırmalarına başladı. Peki, "Yalı Çapkını bu hafta var mı?" İşte, detaylar...