Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D yayın akışı
"Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ara final yapacak olan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Yayın akışında yer almayan program izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, "Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?" İşte, detaylar...
Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yayınlanmaması izleyicileri merak ettirdi. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara gelen programın yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verildi. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün neden yok? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? sorularını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? İşte, haberin detayları...
GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?
Gelinim Mutfakta geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmadı. Programın yayınlanmama sebebi ise ise şu şekilde: Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen depremden ötürü yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan kederli yakınlarına baş sağlığı dileriz…
6 Şubat 04:17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi daha etkileyen şiddetli deprem sonrası milli yas ilan edildi. Depremde birçok ev yıkılırken binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Can kaybı ve yaralı haberleri her saat yükselmeye devam ediyor.. Arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi.
GELİNİM MMUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelinim Mutfakta'nın yayın tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL
Gelinim mutfakta ara final detaylarını paylaşan Nursel Ergin, önümüzdeki pazartesi gününden itibarek bir ay boyunca eleme olmayacağını söyledi. Bu cuma son eleme olacak ve ve izleyiciden gelen halk oylamasıyla yeni yarışmacılar belli olacak. Altın karma yarışmacıları 30 gün eleme olmadan yarışacaklar.
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