Kısmetse Olur BİTTİ mi, neden yok? Kısmetse Olur ne zaman, yayınlanacak? Yeni bölüm TARİHİ!

KISMETSE OLUR NEDEN YOK?



Kısmetse Olur'un neden yayınlanmadığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile netleşmiş oldu. Sevilen yarışma Kısmetse Olur, ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük deprem nedeniyle bir süre ekranlarda olmayacak.