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Kısmetse Olur BİTTİ mi, neden yok? Kısmetse Olur ne zaman, yayınlanacak? Yeni bölüm TARİHİ!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Kısmetse Olur BİTTİ mi, neden yok? Kısmetse Olur ne zaman, yayınlanacak? Yeni bölüm TARİHİ!

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur, YouTube üzerinden yayınlanıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının 49. bölümü, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle yayınlanmadı. Programın takipçileri "Kısmetse Olur bitti mi, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Kısmetse Olur programı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Programın 49. bölümü yayınlanmadı. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur'un yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Yeni bölümde diskalifiye şoku yaşanacağı programın tanıtımında yer almıştı. Peki, Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?

KISMETSE OLUR NEDEN YOK?

Kısmetse Olur'un neden yayınlanmadığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile netleşmiş oldu. Sevilen yarışma Kısmetse Olur, ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük deprem nedeniyle bir süre ekranlarda olmayacak.

KISMETSE OLUR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

9 damat ve 9 gelin adayının aşkı aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün final bölümünde Öykü Serter elinde kırmızı bir kartla bekliyor.

Kısmetse Olur'un 49. bölüm fragmanına Öykü Serter'in; "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleri damga vurdu.

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' YouTube kanalı üzerinde haftanın altı günü saat 18.30'da yayınlanıyor. Pazar akşamları ise yeni bölümü yayımlanmıyor.

KISMETSE OLUR GELİN VE DAMAT ADAYLARI

Yeliz
Yaren
Aybüke
Şeydanur
Cansel
Ayeşnur
Simge
Elif
Tuğçe

Tolga
Erhan
Bilek
Çağrı
Zeyd
Sedat
Furkan
Erol
Oğulcan

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