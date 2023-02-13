Ömer Dizisi var mı yok mu? 13 Şubat Pazartesi yeni bölüm yayınlanacak mı? Ömer dizisi bu akşam mı? Yayın akışı...

Ömer dizisi bu akşam var mı yok mu gündemdeki yerini aldı. Türkiye 9 saat arayla iki yıkıcı depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından milli yas ilan edildi. Bir haftalık milli yas sürecinin sonlanmasıyla diziler tekrar merak konusu oldu. Peki Ömer Dizisi var mı yok mu? 13 Şubat Pazartesi yeni bölüm yayınlanacak mı? Ömer dizisi bu akşam mı?