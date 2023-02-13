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Ömer Dizisi var mı yok mu? 13 Şubat Pazartesi yeni bölüm yayınlanacak mı? Ömer dizisi bu akşam mı? Yayın akışı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Ömer Dizisi var mı yok mu? 13 Şubat Pazartesi yeni bölüm yayınlanacak mı? Ömer dizisi bu akşam mı? Yayın akışı...

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinde 10 ilimizde ağır hasarlar meydana gelirken can kayıpları da yaşadık. Bu sebeple ülke genelinde bir haftalık milli yas ilan edildi. Bir haftanın sonlanmasıyla birlikte arama motorlarında bu akşam Ömer dizisi var mı yok mu sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Ömer dizisi bu akşam var mı yok mu gündemdeki yerini aldı. Türkiye 9 saat arayla iki yıkıcı depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından milli yas ilan edildi. Bir haftalık milli yas sürecinin sonlanmasıyla diziler tekrar merak konusu oldu. Peki Ömer Dizisi var mı yok mu? 13 Şubat Pazartesi yeni bölüm yayınlanacak mı? Ömer dizisi bu akşam mı?

ÖMER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Ömer dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz paylaşıldığı kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

13 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

18:00 STAR Haber

20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

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