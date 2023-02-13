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Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman?

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara döneceği haberi sevenlerini heyecanlandırdı. Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi ve oyuncu kadrosunun yanı sıra, nerede yayınlanacağı da merak ediliyor. Fragmanı heyecanla beklenen dizi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İşte, dizi hakkında ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi Kaos'un yayınlanacağı tarih izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi, ekranlara Kurtlar Vadisi Kaos olarak dönüş yapacak. Heyecanla beklenen dizi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, hangi tarihte? İşte, dizi hakkında merak edilen detaylar...

KURTLAR VADİSİ KAOS NEREDE YAYINLANACAK?

Necati Şaşmaz geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı İbo Show'da yaptığı açıklamayla dizinin televizyonda değil, dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ise, yeni bölümlerinin Disney Plus'ta Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle yayınlanacağı belirtildi.

FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında detaylar netleşmediğinden fragman da yayınlanmadı. Detaylar geldikçe haberimiizde yer vereceğiz.

TELEVİZYONDA MI, DİJİTAL PLATFORMDA MI YAYINLANACAK?

Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağı sinyalini de verdi.

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