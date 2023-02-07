Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? Gelinim Mutfakta yarın var mı, yok mu? 8 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI!
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ara final yapacak olan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Yayın akışında yer almayan program izleyicilerin dikkatini çekti. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen program her gün takip ediliyor. Peki, "8 Şubat Gelinim Mutfakta neden yok?" İşte, detaylar...
Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yayınlanmaması izleyicilerde kafa karışıklığı yarattı. Programın takipçileri Gelinim Mutfakta bugün neden yok? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda bu hafta eleme de yapılmamıştı. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? İşte, detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NEDEN YOK?
Gelinim Mutfakta dün yayınlanmadı. Programın yayınlanmama sebebi ise ise şu şekilde: Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen depremden ötürü yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan kederli yakınlarına baş sağlığı dileriz…
GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?
6 Şubat 04:17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi daha etkileyen şiddetli deprem sonrası milli yas ilan edildi. Depremde birçok ev yıkılırken binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Can kaybı ve yaralı haberleri her saat yükselmeye devam ediyor.
Deprem haberinden sonra birçok yarışma, program ve dizi yayından kaldırıldı ve deprem bölgesi haberleri ekranlara geldi.
7-8 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Deprem Özel
16:00 Deprem Özel
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yargı
03:00 Yeniden Başlamak (Yabancı Sinema)
05:00 Kavak Yelleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...
- Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 8 Şubat ATV yayın akışı...
- Okul tatil olan iller! Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak? 2 hafta tatil olan iller hangileri? Süre uzatıldı...
- Van deprem son dakika 2023! 7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- İL İL VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum
- Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir? Uzmanlar açıkladı...
- Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?
- Mücbir Sebep İlanı nedir, ne anlama geliyor? Mücbir Sebep ilanı olunca ne olur? Bakanlık açıkladı...
- Dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu? Türkiye ve dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler...
- EYT'de emeklilik formülü ayyuka çıktı! Sigorta girişi - Prim gün sayısı hesaplandı! 5.000 ila 5.975 arası kademeli prim günü! Kadın, erkek...
- Kısmetse Olur 49. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Açıklama geldi...
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023: Belediye şirket işçilerine kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?