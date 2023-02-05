Kuruluş Osman yeni bölümünde neler yaşandı? KURULUŞ OSMAN 115. bölüm izle | Osman Bey Nayman tehlikesi ile karşı karşıya!
Kuruluş Osman 115. bölüm tekrarı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan başarılı dizi Kuruluş Osman dizisinin 115. bölümüyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı bu bölümde Bey'leri ikna edebildi mi? Kuruluş Osman'ın 115. bölümünde neler oldu?
Kuruluş Osman yeni bölüm özeti aratılmaları hız kazandı. 115. bölümüyle sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman yine tam not aldı. Hem şanlı tarihimizi bizlerin önüne seren hem de her bölümüyle ayrı bir merak uyandıran diziye ilgi büyük. Peki Kuruluş Osman'ın 115. bölümünde neler oldu? İşte ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a dair merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM
OSMAN BEY, NAYMAN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?
OSMAN BEY, ORDUDAN MEN EDİLDİ!
İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur.
Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?
NAYMAN'IN GÖZÜNDE KOMUTAN OSMAN BEY!
Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?
KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır.
Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir.
Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!
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