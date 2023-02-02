1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu? Kuruluş Osman, Survivor, Çöp Adam...
1 Şubat 2023 Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...
Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 1 Şubat Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 1 Şubat Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi....
1 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Şubat 2023 Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
31 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
31 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam", 3. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
AB'de ise 1. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2. sırada TRT1'de yayınlanan "Yürek Çıkmazı", 3. sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
20+ABC1 seyirci grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.
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- 1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu? Kuruluş Osman, Survivor, Çöp Adam...
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