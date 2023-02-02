1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu? Kuruluş Osman, Survivor, Çöp Adam...

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 1 Şubat Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 1 Şubat Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi....

1 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Şubat 2023 Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.