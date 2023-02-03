2 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu? AB ve Total sıralama...Al Sancak, Camdaki Kız, Survivor...

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 2 Şubat Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 2 Şubat 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...

2 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı.