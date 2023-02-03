2 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu? AB ve Total sıralama...Al Sancak, Camdaki Kız, Survivor...
2 Şubat 2023 Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "2 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...
Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 2 Şubat Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 2 Şubat 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...
2 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
1 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.Total'de birinci sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", ikinci sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", üçüncü sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
AB'de ise birinci sırada "Kuruluş Osman", ikinci sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", üçüncü sırada Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam" yer aldı..
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- 2 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu? AB ve Total sıralama...Al Sancak, Camdaki Kız, Survivor...
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