HaberlerTelevizyon Haberleri2013'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?
2013'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?
Giriş Tarihi:
05.02.2023
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Programda soruların soruların cevapları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Yarışmacıya yöneltilen soru,2013'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?