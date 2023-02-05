05 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 2013'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

2013'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
ABONE OL
2013’te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya’da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Programda soruların soruların cevapları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Yarışmacıya yöneltilen soru,2013'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA