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"Kuyruklu" halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Kuyruklu halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Programda soruların soruların cevapları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Yarışmacıya yöneltilen soru,"Kuyruklu" halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir?

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