HaberlerTelevizyon Haberleriİlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı.O öldü ve insanlık için en iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?
İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı.O öldü ve insanlık için en iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?
Giriş Tarihi:
05.02.2023
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Programda soruların soruların cevapları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Yarışmacıya yöneltilen soru,İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı.O öldü ve insanlık için en iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?