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Ateş Kuşları 4. bölüm canlı izle | Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Ateş Kuşları 4. bölüm canlı izle | Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

Ateş Kuşları 4. yeni bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyici ile buluştu. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizinin tanıtımına,"Yakarsa dünyayı garipler yakar." sözleri damga vurdu. Ateş Kuşları 4. bölüm izle…

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