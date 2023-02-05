Seyran Halis Ağa'ya her şeyi anlattı mı? Yalı Çapkını 20. son bölüm izle! Yalı Çapkını yeni bölümünde neler yaşandı?
3 Şubat Cuma günü sevenleriyle buluşacak olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler detayları araştırmaya başladı. 20. bölümü ile ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler yaşandı? Pelin'in başını belaya soktuğu adamlar tarafından vurulan Kazım'ın akıbeti ne oldu? İşte Yalı Çapkını 20. bölüm özeti...
Yalı Çapkını izleme linki araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisine dair detaylar merak konusu olurken izleyiciler 20. bölüme dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Sinir krizi geçiren Seyran Halis Ağa'ya her şeyi anlattı mı? Peki Yalı Çapkını yeni bölümünde neler yaşandı?
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN?
Yalı Çapkını 3 Şubat cuma günü yeni bölümü ile saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlandı.
20. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum
adresi üzerinden kolaylıkla izlenebilir.
20. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır.
Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.
Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.
YALI ÇAPKINI KONUSU
Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.
YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?
Yalı Çapkını dizisi gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Tatil olan iller listesi...
- İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?
- Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6'ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...
- Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?
- İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...
- Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? 4-5-6 Şubat hangi uçak seferleri iptal edildi? Açıklama geldi...
- Gaziantep okullar tatil mi son dakika? 6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023! 4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek? SON DAKİKA GELİŞMELER...
- Akaryakıt fiyatları yeniden değişti! Peş peşe indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EYT'li 2023 maaşı AYYUKA çıktı! SSK'lı 7.797, Bağ-Kur'lu 5.811, Emekli Sandığı 12.389 TL alacak! Sigorta girişi, prim...
- Aile Destek Şubat ayı ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatar? ASHB açıklamalar...