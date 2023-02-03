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Survivor Chaby neden yok, elendi mi? 2023 Fenomenler Chaby Han kimdir, kaç yaşında, neden yok?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Survivor Chaby neden yok, elendi mi? 2023 Fenomenler Chaby Han kimdir, kaç yaşında, neden yok?

Survivor Chaby ayrıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma programı Survivor 2023 sezonunda fenomenler takımında yarışan Chaby Han, son bölümde görülemedi. Eleme adayı olarak Yokluk Adası'na gönderilen Survivor Chaby, erzak oyununda bulunmayınca akıllara elendi mi yoksa ayrıldı mı sorularını getirdi. Peki Survivor Chaby neden yok, elendi mi?

Survivor Chaby ayrıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma programı Survivor 2023 sezonunda fenomenler takımında yarışan Chaby Han, son bölümde görülemedi. Eleme adayı olarak Yokluk Adası'na gönderilen Survivor Chaby, erzak oyununda bulunmayınca akıllara elendi mi yoksa ayrıldı mı sorularını getirdi. Peki Survivor Chaby neden yok, elendi mi?

SURVİVOR CHABY AYRILDI MI?

İki hafta eleme adayı olarak Yokluk Adası'na giden Chaby, 2 Şubat tarihli erzak oyununda da yer almadı.

Acun Ilıcalı da 1 Şubat tarihli eleme konseyinde bir ismin Survivor koşullarına daha fazla devam edemeyeceği için büyük olasılıla veda edeceğini belirtmiş ve son bir görüşme daha yapılacağını ifade etmişti. Chaby Han'ın takımı ile oyun alanında olmaması da Survivor severlerin aklına, veda eden ismin Chaby Han olup olmadığını getirdi.

Fakat konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Chaby Han'ın durumu ve Survivor 2023'ten ayrılacak isim Ilıcalı'nın açıklaması ile belli olacak. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimiden takip edebilirsiniz.

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur.

EŞİ KİMDİR?

Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evlidir.

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