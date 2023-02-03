Survivor Chaby neden yok, elendi mi? 2023 Fenomenler Chaby Han kimdir, kaç yaşında, neden yok?

Acun Ilıcalı da 1 Şubat tarihli eleme konseyinde bir ismin Survivor koşullarına daha fazla devam edemeyeceği için büyük olasılıla veda edeceğini belirtmiş ve son bir görüşme daha yapılacağını ifade etmişti. Chaby Han'ın takımı ile oyun alanında olmaması da Survivor severlerin aklına, veda eden ismin Chaby Han olup olmadığını getirdi.