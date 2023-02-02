Osman Bey'den oğlu Orhan’a destek: Yeise düşmek yok
atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 115. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, İsmihan Sultan’ın talimatıyla Esma tarafından zehirlenerek felç olan Orhan Bey’in durumu Kayı Obası’nda herkesi üzdü. Zor günler geçiren ve bir daha toparlanamayacağını düşünen Orhan Bey’e babası Osman Bey ve Kayı Obası destek oldu. Osman Bey, Orhan Bey’in “Ne elim, ne ayağım tutar… Gayrı pusat tutamayacağım ben baba! Ben öldüm! Bu yatak da mezarımdır.” sözlerine “Yeise düşmek yok!” şeklinde yanıt verdi.
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 115. bölümünde Nayman'ın 40 bin nökerle hedefi uçlardır.
Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır ve bu uğurda bütün Türk beylerini gazaya davet eder.
Kuruluş Osman'ın 115. bölümünde Osman Bey, tehlikenin farkındadır ve Nayman'ın topraklarına yaklaştığını beylere bir kez daha hatırlatır.
Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine olumlu yaklaşması, diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Beyler arasında anlaşmazlık başlar. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınır. Ancak Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir.
Nayman, uçlara geldiğinde "Komutanınız gelsin!" diye seslenir. İsmihan Sultan öne çıkarak "Buradayım Komutan Nayman!" der.
Ancak Nayman, komutan olarak karşısında Osman Bey'i görmeyi bekliyordur.
Komutan Nayman; "Osman size ne dedi? Nayman ordularını dağıtacak burada durmayın dedi! Siz ne yaptınız? Baştan kaybettiniz. En sevdiğim, ahmak düşmanlar, kolay ganimet, bolca kan! Meydana çıkalım. Uzun sürmeyecektir mağlubiyetiniz! Çünkü siz konaklarda, saraylarda evcilleştiniz! Ben bozkırın aç kurduyum!" der.
Diyet olarak dört yüz sandık altın, vergilerin üç katına çıkmasını, on bin at ve bin köle olmak üzere halkın çocuklarını ister.
OSMAN BEY, OĞLU ORHAN'IN YANINDA: "YEİSE DÜŞMEK YOK!"
'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 115. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, İsmihan Sultan'ın talimatıyla Esma tarafından zehirlenerek felç olan Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzer. Zor günler geçiren ve bir daha toparlanamayacağını düşünen Orhan Bey'e babası Osman Bey ve Kayı Obası destek olur.
'Kuruluş Osman'ın 115. Bölümünde, ağabeyi Orhan Bey'in felç olmasından kendini sorumlu tutan Alaeddin Bey, babası Osman Bey'le beraber tekerlekli sandalye yapar.
Osman Bey, Orhan Bey'in "Ne elim, ne ayağım tutar… Gayrı pusat tutamayacağım ben baba! Ben öldüm! Bu yatak da mezarımdır." sözlerine karşılık "Tutacaksın evlat! Pusat da tutacaksın ayağa da kalkacaksın! Yeise düşmek yok! Gayrı yatma vakti bitti oğul! Ayağa kalkabilmek için evvela bu otağdan çıkacaksın!" diyerek Orhan Bey'e, destek olmak amacıyla onu oba halkının gözü önünde önce kucağına alır sonra da tekerlekli sandalyesine oturtur. Osman Bey, "Sen kalkacaksın Orhan, sen ayağa kalkacaksın, memleket ayağa kalkacak!" diyerek bütün Kayı Obası ile birlikte oğluna destek olur.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 115. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT BAŞVURU EKRANI açıldı mı, ne zaman açılacak? E-devlet EYT emeklilik başvuru süreci nasıl ilerleyecek? Şartları neler? Kısmi Emeklilikte değişiklik var mı?
- Üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
- İkinci dönem dersler ne zaman başlayacak? Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek?
- Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ
- 50 bin yılda bir Dünya'yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak
- KURULUŞ OSMAN 115. bölüm özeti | Kuruluş Osman yeni bölümünde neler yaşandı? Osman Bey Nayman tehlikesi ile karşı karşıya!
- TS ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ | 1 ŞUBAT 2023 Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu
- GS-ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU | Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesi kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ
- BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?
- Sağlık Personeli ALIMI BAŞVURU EKRANI | 10 hastanede ikametgah şartsız 859 personel alınacak! KPSS şartlı, şartsız... HEMŞİRE, GÜVENLİK, BÜRE PERSONELİ...
- Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Batuhan Boz ne iş yapıyor?
- Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer sezonu ayın kaçında bitecek?