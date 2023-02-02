Osman Bey’den oğlu Orhan’a destek: Yeise düşmek yok

Nayman, uçlara geldiğinde "Komutanınız gelsin!" diye seslenir. İsmihan Sultan öne çıkarak "Buradayım Komutan Nayman!" der.

Ancak Nayman, komutan olarak karşısında Osman Bey'i görmeyi bekliyordur.

Komutan Nayman; "Osman size ne dedi? Nayman ordularını dağıtacak burada durmayın dedi! Siz ne yaptınız? Baştan kaybettiniz. En sevdiğim, ahmak düşmanlar, kolay ganimet, bolca kan! Meydana çıkalım. Uzun sürmeyecektir mağlubiyetiniz! Çünkü siz konaklarda, saraylarda evcilleştiniz! Ben bozkırın aç kurduyum!" der.

Diyet olarak dört yüz sandık altın, vergilerin üç katına çıkmasını, on bin at ve bin köle olmak üzere halkın çocuklarını ister.

OSMAN BEY, OĞLU ORHAN'IN YANINDA: "YEİSE DÜŞMEK YOK!"



'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 115. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, İsmihan Sultan'ın talimatıyla Esma tarafından zehirlenerek felç olan Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzer. Zor günler geçiren ve bir daha toparlanamayacağını düşünen Orhan Bey'e babası Osman Bey ve Kayı Obası destek olur.