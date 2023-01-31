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30 Ocak Pazartesi REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu? Survivor, Ömer, Bir Küçük Gün Işığı..

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Giriş Tarihi: 31.01.2023
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30 Ocak Pazartesi REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu? Survivor, Ömer, Bir Küçük Gün Işığı..

30 Ocak 2023 Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "30 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 30 Ocak Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 30 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...

30 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ocak Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

29 OCAK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Sıralama şu şekilde;

TOTAL:

1. YARGI

2. TEŞKİLAT

3. SURVİVOR

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