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SİPAHİ SON BÖLÜM İZLE! Sipahi dizisi bitti mi, neden bitti? Sipahi dizisi final mi yaptı?

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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SİPAHİ SON BÖLÜM İZLE! Sipahi dizisi bitti mi, neden bitti? Sipahi dizisi final mi yaptı?

Yayın hayatına geçtiğimiz ay başlayan Sipahi dizisinden sevenlerini üzen haber geldi. Oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı dizinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Bir süredir sosyal medyada hakkında final yapacağı iddiaları yayılan dizi, son olarak 8. bölümüyle ekrana geldi. İşte, Sipahi dizisinin final sebebi...

"Sipahi final mi yapıyor, bitiyor mu?"sorusu uzun süredir sorgulanıyordu. Show TV ekranlarında yayınlanan Sipahi dizisinin final yapacağı iddaları sosya medyada da gündem oluyordu. Dizi son olarak 8. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin final sebebi ise izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Sipahi neden bitti? İşte, yanıtı...

SİPAHİ BİTTİ Mİ?

30 Ocak tarihinde 8. Bölümü ile ekranlara gelen Sipahi dizisi yayın hayatına son veriyor. Dün yayınlanan yeni bölüm dizinin final bölümü oldu.

SİPAHİ DİZİSİ SHOW TV FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

SİPAHİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Resmi bir açıklama gelmese de dizinin reytinglerde istenilen sonuç elde edilemediği için sona erdiği iddia ediliyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI (30 OCAK PAZARTESİ)

Dünün yayın akışı ise şu şekildeydi:

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Güzel Günler

SİPAHİ DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Roket Suriye'den, Ankara'yı vuracak şekilde konumlanacaktır. Canan, Habtor'un elindedir. Ali, deşifre olma riski nedeniyle Habtor'a ulaşamamaktadır. Habtor ise karısını ve kızını geri alamazsa Canan'ı öldürmeye kararlıdır. Yıldırım'ı bu kez de dinlemeyen Ali, Ivan'la buluşmaya gidecektir.

Ali, Canan'ı kurtarmak zorundandır. Başına çuval geçirilmiş bir kadını öldürmesi emri verilir. Ali, Ezgi ve Yusuf, Fahrettin'i hastane yatağında öldürmeye çalışan İranlı kadın ajanı ele geçirmeyi başaracaklardır.

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