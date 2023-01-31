SİPAHİ SON BÖLÜM İZLE! Sipahi dizisi bitti mi, neden bitti? Sipahi dizisi final mi yaptı?

"Sipahi final mi yapıyor, bitiyor mu?"sorusu uzun süredir sorgulanıyordu. Show TV ekranlarında yayınlanan Sipahi dizisinin final yapacağı iddaları sosya medyada da gündem oluyordu. Dizi son olarak 8. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin final sebebi ise izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Sipahi neden bitti? İşte, yanıtı...