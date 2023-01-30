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Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut öldü mü? Alpagut tarihte kimdir, nasıl öldü? Fırat Topkurur kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler neler?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut öldü mü? Alpagut tarihte kimdir, nasıl öldü? Fırat Topkurur kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler neler?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki Alpagut karakteri öldü mü sorusunun cevabı yayınlanan son fragman ile araştırılmaya başlandı. İzleyiciler 44. bölüme dair detayları öğrenerek Alpagut karakterine hayat veren oyuncu Fırat Topkurur'un diziden ayrılıp ayrılmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut öldü mü?

Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut öldü mü sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Dizide Alpagut karakteri Temurleng ve Akınay Hatun'un oğlu olarak biliniyor. 44. bölüm fragmanında kılıçla yaralandığı görülen Alpagut karakterinin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut öldü mü? Alpagut kimdir, nasıl öldü?

ALPAGUT ÖLDÜ MÜ?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 30 Ocak 2023 Pazartesi akşamı 44. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümde Alpagut karakterine hayat veren Fırat Topkorur, ekibe veda edecek.

Alpagut karakterini nasıl bir son bekliyor merak konusu olurken konuya ilişkin henüz yapımcıdan ve oyuncunun kendisinden resmi bir açıklama gelmedi.

ALPAGUT TARİHTE KİMDİR?

TRT'nin sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut rolü dikkat çekiyor. Alpagut dizide Temurleng ve Akınay Hatun'un oğlu olarak biliniyor.

44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış'ın Surmari'ye yaptığı baskın ve Alexander'ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi. Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış'ın aldığı Surmari, Alparslan'ın kılıç hakkıydı.

Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak? Ani'ye Bizans imparatoru tarafından gönderilen Leon, Grigor'un hakimiyetinin önüne geçebilecek, imparatorun isteklerini tekfura yaptırabilecek mi? Leon'un gelişiyle Grigor'un Ani ve civar topraklardaki ağırlığı kaybolacak. Grigor buna karşı bir önlem aldı mı?

Yınal'ın ölümü üzerine sakladığı hazinenin peşine hem Kutalmış hem Leon düşecek. Alparslan da böyle büyük bir hazinenin rakiplerinin eline geçmemesi için uğraşacak, fakat ummadığı bir ihanetle karşı karşıya gelecek. Grigor'un yanında yer alan Öke'nin bu hazine üzerindeki planları nedir?

Başındaki Zeren belasına son veren Seferiye Alparslan ve kendi üzerine oynanan oyunlara karşı erinin yanında sarsılmaz bir dağ gibi durmaya devam edecek. Seferiye, Alparslan'a her daim desteğini sürdümeye devam ediyor.

FIRAT TOPKORUR KİMDİR?

Topkorur, 17 Ocak 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak bilinen Topkorur, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara geldi. 2018 yılında dijital platformda yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli (Rüstem) - 2021

Kırmızı Oda (Servet) - 2021

Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020

İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019

Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018

Şahsiyet (Firuz) - 2018

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017

Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017

Kehribar (Yıldırım) - 2016

Son Çıkış - 2015

Darbe - 2015

Fatih-Harbiye (Cihan[5]) - 2013-2015

Bu Son Olsun (Özgür) - 2012

Sen de Gitme - 2011

Off Karadeniz - 2010

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