Arka Sokaklar bu hafta var mı, yok mu? Final mi yaptı? 3 Şubat 2023 Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Son durum ne?
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın akıbeti netlik kazanmazken izleyiciler detayları ve son gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. 7'den 70'e herkes tarafından bilinen Arka Sokaklar dizisi 638. bölüm itibarıyla ara vermişti. Yeni bölüme dair henüz bir hareketliliğin olmayışı sosyal medyada final mi yaptı, bitti mi sorularını gündeme taşıdı. Peki Arka Sokaklar bu hafta var mı, yok mu? Final mi yaptı?
Arka Sokaklar devam edecek mi, final mi yaptı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıllardır Türk televizyon tarihine adını yazdıran Arka Sokaklar'ın 639. bölümüne dair detaylar merak ediliyor. İzleyiciler arama motorlarında "Arka Sokaklar bu hafta var mı, yok mu?", "Arka Sokaklar final mi yaptı?" sorularını araştırıyor. Peki Arka Sokaklar dizisinde son durum ne?
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM VAR MI, YOK MU?
Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 03 Şubat 2023 tarihli Kanal D yayın akışında 'S.W.A.T.: Kuşatma Altında' adlı filmi yer alıyor.
NEDEN ARA VERİLDİ?
Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti.
Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili konuşan İlker İnanoğlu, "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Arka Sokaklar dizisinin bittiğine dair iddialar dizide Rıza Baba karakterini canlandıran oyuncu Zafer Ergin'in açıklamasıyla güçlendi:
"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik.
O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."
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