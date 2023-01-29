Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 29 Ocak Pazar günü sorulan "Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde adı geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
"Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde adı geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 29 Ocak 2023 tarihinde "Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde adı geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?
SORU: Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde adı geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?
A: 35
B: 56
C: 70
D: 96
CEVAP: B
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