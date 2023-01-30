29 Ocak Pazar reyting sonuçları: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? Yargı, Teşkilat, Survivor...

29 Ocak 2023 Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "29 Ocak Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...