29 Ocak Pazar reyting sonuçları: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? Yargı, Teşkilat, Survivor...
Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 29 Ocak Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 29 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi..
29 Ocak 2023 Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "29 Ocak Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...
29 OCAK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde olacak.
28 OCAK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
28 Ocak 2023 günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
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