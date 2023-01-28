Survivor'da en son KİM ELENDİ? 28 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Pizza ödülünü kazanan takım...
Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca kişi, Survivor yarışmasının olduğu günler ekranlara kilitleniyor. 28 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde ödül oyununun kazananı izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, "Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" İşte, Cumartesi akşamı Survivor'da yaşanan gelişmeler...
Survivor yarışması tüm hızıyla devam ederken, Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyununu kazanmak için büyük mücadele veriyor. Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, ilk günden itibaren 2023 sezonuna damga vurdu. Bugün yayınlanan bölümü takip eden izleyiciler, "28 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? " sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, Survivor ödül oyunun kazanan takım...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
28 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Son yapılan SMS oylamasında eleme adayları Yusuf Güney, Chaby, Aziz ve Aleyna'ydı. Oylama sonucu adaya veda eden isim Gönüllüler takımından Aleyna oldu.
YEDEKLERDEN KİM SURVİVOR'A KATILDI?
Survivor'da yedekler arasında kimin adaya katılacağı henüz belli olmadı. Yapılacak oylama sonrası katılacak kişi belli olacak ve haberimize eklenecektir.
SURVİVOR SAAT KAÇTA?
Survivor 2023 / Yeni Bölüm saat 20:00'deTV8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu.
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- Survivor'da en son KİM ELENDİ? 28 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Pizza ödülünü kazanan takım...
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