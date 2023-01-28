Survivor’da en son KİM ELENDİ? 28 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Pizza ödülünü kazanan takım...

Survivor yarışması tüm hızıyla devam ederken, Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyununu kazanmak için büyük mücadele veriyor. Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, ilk günden itibaren 2023 sezonuna damga vurdu. Bugün yayınlanan bölümü takip eden izleyiciler, "28 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? " sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, Survivor ödül oyunun kazanan takım...