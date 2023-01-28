Kısmetse Olur Aşkın Gücü YENİ BÖLÜM İZLE! Kısmetse Olur 42.bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kısmetse Olur: Aşkın gücü, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu program, sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Kısmetse Olur'un yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte, program hakkında tüm merak edilen detaylar...
Kısmetse Olur 42.bölüm full izle! Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Programın takipçileri ise yeni bölümde yaşanacakları heyecanla bekliyor. Peki, "Kısmetse Olur 42.bölüm yayınlandı mı, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, fenomen program hakkında merak edilenler...
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Programın yeni bölümünü https://www.youtube.com/watch?v=rFVEa0UXlXY linkinden izleyebilirsiniz.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' YouTube kanalı üzerinde haftanın altı günü saat 18.30'da yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR, ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?
Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI
Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Tuğçe Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.
Damat adayları: Çağrı, Bilek, Bilgehan, Sedat, Zeyd, Erhan, Erol ve Oğulcan.
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