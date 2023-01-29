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Hangi cümlede yazım hatası vardır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Hangi cümlede yazım hatası vardır?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangi cümlede yazım hatası vardır?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Hangi cümlede yazım hatası vardır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 29 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangi cümlede yazım hatası vardır?" sorusunun cevabı...

SORU: Hangi cümlede yazım hatası vardır?

A: "Milyoner" diyen milyoner olsun.

B: "Milyoner" diyerek milyoner olunmaz.

C: "Milyoner" diyip milyoner oldu.

D: "Milyoner" diyelim, milyoner olalım.

CEVAP: C

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