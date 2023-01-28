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Ateş Kuşları 3.bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? ATV dizi izleme linki!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023
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Ateş Kuşları 3.bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? ATV dizi izleme linki!

ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, dün akşam izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Hande Soral ve Görkem Sevindik'in paylaştığı iddialı dizi, konusu ve başarılı oyuncu darosuyla dikakt çekmeyi başardı. Dizinin son bölümünü kaçıranlar, yeni bölümde neler olduğunu merak ederek, "Ateş Kuşları 3. bölüm full izle" şeklinde aramalar yapıyor. İşte, Ateş Kuşları 3.bölüm izleme linki!

ATV Ateş Kuşları 3.bölüm full izle! Yeni dizi Ateş Kuşları yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi, seyirciden kısa zamanda büyük beğeni topladı. Peki, Ateş Kuşları'nda bu hafta neler oldu? İşte, Ateş Kuşları 3.bölümde yaşananlar!

ATEŞ KUŞLARI 3.BÖLÜM İZLE

ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM KONUSU

Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir?

Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur.

Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir? Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır.

Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir.

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ateş Kuşları dizisinin çöplükte geçen bölümleri İstanbul'un Eminönü, Şile, Beyoğlu ve Beykoz semtlerinde çekiliyor.

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