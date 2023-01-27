27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz doğum günü

Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz doğum günü

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 27.01.2023
ABONE OL
Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz doğum günü

atv’nin rating rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam setinde Oktay Kaynarca’ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Şekerden maketinin yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA