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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 18. bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 Ocak 2023 Star TV yayın akışı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 18. bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 Ocak 2023 Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde bu akşam kıyamet kopacak. Ferit'in Pelin'i yalıya getirmesi yalıyı karıştıracak. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 18. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisinin bu akşam saat kaçta başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seyran ve Ferit arasındaki Efe ve Pelin gerilimi daha da alevlenir. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 18. bölüm ne zaman yayınlanacak? 18. bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA?

Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi bu akşam saat 20.00'da yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

27 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

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