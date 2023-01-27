Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 18. bölüm ne zaman yayınlanacak? 27 Ocak 2023 Star TV yayın akışı

Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisinin bu akşam saat kaçta başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seyran ve Ferit arasındaki Efe ve Pelin gerilimi daha da alevlenir. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 18. bölüm ne zaman yayınlanacak? 18. bölümde neler olacak?