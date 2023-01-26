TRT1 Al Sancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Al Sancak dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor?

TRT 1'in yeni yapımı Al Sancak dizisi hakkında detaylar araştırma konusu oluyor. Dizide, yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesi anlatılıyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin nerede çekildiği de gündem olmaya başladı. Peki, "Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? " İşte, cevabı...

ALSANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Al Sancak dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizi çekimleri için İstanbul'un farklı mekanları kullanılıyor.