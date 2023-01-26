TRT 1 Al Sancak yeni bölüm FULL izle! Al Sancak dizisi 2.BÖLÜM İZLE! Al Sancak SON BÖLÜM...
TRT 1 ekranlarının yeni dizi Al Sancak, konuu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. 26 Ocak Perşmbe günü ekranlara gelen dizinin takipçileri yeni bölümü kaçırmak istemiyor. Al Sancak timinin konu edindiği dizi hakkında arama motorlarında Al Sancak 2. bölüm izleme linki araştılrılıyor. İşte, Al Sancak 2.bölüm izleme ekranı!
Al Sancak son bölüm İZLE! Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin paylaştığı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, 2. bölümüyle bugün ekranlara geldi.Fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Al Sancak timinin konu edindiği dizi hakkında araştırmalar devam ediyor. Dizinin takipçileri, Al Sancak 2. bölüm izle, Al sancak son bölüm izle, TRT 1 Al Sancak yeni bölüm full izle sorgulamaları yapılıyor. İşte, Al Sancak son bölüm izle linki!
AL SANCAK YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
Al Sancak dizisi Perşembe günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.
AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
ALSANCAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir.
Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi'ni bir sürpriz bekler.
Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı'yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.
ALSANCAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Uğur Güneş - Piyade Yüzbaşı ALİ BANAZLI
Gülsim Ali İlhan - NADIA IVANOVA
R. Aybars Düzey - Deniz Piyade Yüzbaşı SELİM ATAKAN
Emre Dinler - Piyade Yüzbaşı CENGİZ USLU
İdris Nebi Taşkan - Deniz Piyade Teğmen ARAS GÜNERİ
Ahmet Olgun Sünear - Piyade Uzman Çavuş SELÇUK TÜRKER
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 28 Ocak YENİ BÖLÜM İZLE! Kısmetse Olur 42.bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 3.bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? ATV dizi izleme linki!
- Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!
- EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...
- Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI! 26-31 Ocak güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL'lik...
- EKPSS tercih ve kura sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!
- 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Branş dağılımı, kontenjanlar...
- Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?
- Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? 2023 FB Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak? MUHTEMEL 11'LER!
- Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 15 günlük yarıyıl tatili hangi tarihte bitecek? 2023 sömestr tatili süresi uzatıldı mı?