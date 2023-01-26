25 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi program birinci oldu? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Survivor...
25 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Dünün reyting sonuçları belli oldu. 24 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarıştı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 25 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 25 Ocak Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 25 Ocak Aralık 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler....
25 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.
23 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
24 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.
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- 25 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi program birinci oldu? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Survivor...
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