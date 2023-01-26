25 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi program birinci oldu? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Survivor...

Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 25 Ocak Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 25 Ocak Aralık 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler....

25 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.