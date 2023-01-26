Gelinim Mutfakta ara final ne zaman? BÜYÜK ÖDÜL ne olacak? Gelinim Mutfakta final mi, bitiyor mu?
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen programı Gelinim Mutfakta'nın ara final yapacağı haberi sosyal medyada gündem oldu. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda hafta bir eleme oluyordu. Ara finalin ardından sistem değişecek. Bu hafta ise son eleme yapılacak. Peki, "Gelinim Mutfakta ara final ne zaman?", Gelinim Mutfakta büyük ödül ne? İşte, haberin detayları...
"Gelinim Mutfak ara final ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin programda ara final heyecanının yaşanacağını, bu hafta son elemenin yapılacağını söyledi. Açıklamanın ardından vatandaşlar, "Gelinim Mutfakta bitiyor mu, final mi olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL NE ZAMAN?
Gelinim mutfakta ara final detaylarını paylaşan Nursel Ergin, önümüzdeki pazartesi gününden itibarek bir ay boyunca eleme olmayacağını söyledi. Bu cuma son eleme olacak ve ve izleyiciden gelen halk oylamasıyla yeni yarışmacılar belli olacak. Altın karma yarışmacıları 30 gün eleme olmadan yarışacaklar.
GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL BÜYÜK ÖDÜL!
Gelinim Mutfakta altın yağmuruna devam ediyor. Gelinim Mutfakta ara final birincisi tam 30 altın bileziğin sahibi olacak. Ayrıca, yanında 20 çeyrek altın için mücadele verilecek. Pazartesiden itibaren 4 hafta boyunca altın dörtlü 30 bilezik için yarışacak. Gelinim Mutfakta ara final 4 hafta boyunca eleme olmadan sürecek.
GELİNİM MUTFAKTA 26 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta Günün Birincisi az önce açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün Adana kebabı ile yarışmacılara çeyrek altın kazandırdı. En lezzetli tarifi yapan gelin ise Özlem, Hatice ve Rabia oldu. Üçlü kuraya kalan gelinlerden Özlem çeyrek altını yakasına takarak günü yüksek puanla tamamladı.
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