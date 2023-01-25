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Türkiye’nin en çok izlenen ilk 3 yapımı atv’den

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Türkiye’nin en çok izlenen ilk 3 yapımı atv’den

atv, 24 Ocak’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,98 izlenme oranı ve %27,53 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

Ben Bu Cihana Sığmazam

Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam ise dün akşam yayınlanan 18. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,74 izlenme oranı ve %16,16 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşirken 20+ABC1 kategorisinde ise %5,60 izlenme oranı ve %13,08 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %5,89 izlenme oranı ve %33,86 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.

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