Türkiye’nin en çok izlenen ilk 3 yapımı atv’den
atv, 24 Ocak’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.
Ben Bu Cihana Sığmazam
Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam ise dün akşam yayınlanan 18. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,74 izlenme oranı ve %16,16 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşirken 20+ABC1 kategorisinde ise %5,60 izlenme oranı ve %13,08 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %5,89 izlenme oranı ve %33,86 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.
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