Türkiye’nin en çok izlenen ilk 3 yapımı atv’den

Ben Bu Cihana Sığmazam

Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam ise dün akşam yayınlanan 18. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,74 izlenme oranı ve %16,16 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşirken 20+ABC1 kategorisinde ise %5,60 izlenme oranı ve %13,08 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.