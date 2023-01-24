Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 Survivor yeni bölüm CANLI İZLE!

"Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor'un yeni bölümü bugün ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 24 Ocak 2023 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...