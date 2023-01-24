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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 Survivor yeni bölüm CANLI İZLE!

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Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 Survivor yeni bölüm CANLI İZLE!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor 2023, üçüncü dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. 24 Ocak Salı günü (bugün) Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak. Yarışmanın takipçileri, dokunulmazlık oyununu kmin kazandığını sorrguluyor. Peki, "24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte, ayrıntılar...

"Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor'un yeni bölümü bugün ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 24 Ocak 2023 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

24 OCAK 2023 SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Üçüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında üçüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

SURVİVOR'DA HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Üçüncü eleme adayı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıktı. Haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler tarafından Aziz seçildi.

YOKLUK ADASINA KİMLER GİTTİ?

Yokluk adasını ilk eleme adayı Ünlüler takımından Yusuf Güney. Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı Aziz gitti. Ayrıca Gönüllüler takımının seçtiği üçüncü aday Fatih yokluk adasına dahil oldu.

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