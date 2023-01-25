24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu?
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 23 Ocak Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 24Ocak Aralık 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Dünün reyting sonuçları belli oldu. 24 Ocak Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarıştı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 24 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...
23 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
23 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
22 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
22 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Survivor yer aldı.
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