24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu?

24 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Dünün reyting sonuçları belli oldu. 24 Ocak Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarıştı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 24 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...