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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve alplerinin Allah'a duası

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Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve alplerinin Allah’a duası

Atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 114. bölümünde Nayman’ın 40 bin nökerle Konya’ya girerken yeni hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman’a karşı savaşmakta kararlıdır ve bütün Türk beylerini gazaya davet etti. Moğol cenderesine karşı Osman Bey ve alpleri zafer için Allah’a yakararak yola çıktılar. Diğer yandan ‘Kuruluş Osman’da her ne kadar barış sağlamış görünse de İsmihan Sultan Osman Bey’e karşı savaş pusatlarını indirmedi. İsmihan Sultan, Osman Bey’e evlat acısı yaşatmakta kararlı... Orhan Bey’i kardeşi Alaeddin’in pusatıyla zehirleyip onu ölmekten beter etme planı yaptı. Orhan Bey’in zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düştü.

Kuruluş Osman'ın 114. bölümünde; Osman Bey, Nayman'ın ordusuna karşılık Türk beylerini kendi ardında savaşmaya çağırmak amacıyla beyleri tek tek ziyaret ederken alpleriyle birlikte konakladıkları mağara da namaz kılıp, zafer için Allah'a yakardılar.

OSMAN BEY'DEN ALLAH'A DUA: "BİZİM DAVAMIZ SENİN BİRLİĞİNİ CÜMLE CİHANA YAYMAKTIR"

Osman Bey, "Allah'ım. Ey Vahid olan Samed olan Rabbim. Birsin. Teksin. Davamız senin birliğini cümle cihana yaymaktır. Sen bizi yolumuzda muzaffer kıl. Rabbim… Kâfirlerden, münafıklardan her türlü gizli ve açık tuzaklardan bizi muhafaza edecek olan sensin.

"BİZİM MURADIMIZ..."

Tek muradımız, ümmetin birlik olup senin rızan için benlik davası gütmeden İla-yi Kelimetullah davasını sırtlanmasıdır. Bu uğurda canımız da bütün malımız da fedadır.

Rabbim, beni sana el açmış bu yiğitleri ve dahi hiçbir mümini, nefsinin elinde olanlardan eyleme. Rabbim. Kelamımı tesirli kıl. Kıl ki mazluma diş bileyen müşrikleri def etme kudretini bulayım. Amin!" diyerek dua etti.

İSMİHAN SULTAN ORHAN BEY'İ ZEHİRLETTİ!

'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümünde, İsmihan Sultan yeni bir oyun kurarak Avcı Bey aracılığıyla Esma'ya bir zehir ulaştırdı.

Avcı, Esma'dan zehri Alaeddin'in pusatına sürmesini isteyerek "Valide Sultan'ın da Bengi Hatun'un da haberi var. Eğer dediklerimi etmezsen… Bir daha kardeşini göremezsin" şekkinde tehdit etti.

Kardeşiyle tehdit edilen Esma; otağa şerbet ikram etmek için girdiğinde Alaeddin'in pusatına zehri sürdü.

Orhan Bey ve Alaeddin Beyler talim ederken, Alaeddin'in bir hamlesi sonucunda Orhan kolundan yaralandı.

Oğlu için endişelenen Malhun Hatun, Kumral Abdal'a haber verdi. Kumral Abdal, Orhan'ın tedavisine başladı ancak tedavi etkili olmadı.

En başta yalnızca kolunu hissetmeyen Orhan, sonrasında tüm vücudunu hissetmemeye başladı.

Orhan'ın yaralanmış olması Malhun Hatun'da şüphe uyandırdı ve bu yaşananların arkasında Bengi Hatun olduğunu düşünerek onun boğazına hançerini dayadı.

"KURULUŞ OSMAN" BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Osman Bey ve alplerinin Allah’a duası OSMAN BEY VE ALPLERİNİN ALLAH'A DUASI

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