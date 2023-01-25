Kısmetse Olur 40.BÖLÜM fragmanı çıktı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Kısmetse Olur programı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme getirildi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur 40. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, yayınlandığı ilk günden itibaren yarışmacılarıyla dikkat çekmeyi başardı. Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün, 39. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?
Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR 40. BÖLÜM YAYINLANDI MI?
9 Erkek ve 9 kadından oluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü 40.bölümü YouTube üzerinden yayınlandı. Bugünkü bölümde eğlencenin yanı sıra üzüntülü anlar da yaşandı. Yeni bölümü YouTube sayfasından izleyebilirsiniz.
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI
Erkek yarışmacılar: Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Çağrı, Oğulcan, Tolga, Bilgehan
Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Ayşenur, Elif.
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- Kısmetse Olur 40.BÖLÜM fragmanı çıktı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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