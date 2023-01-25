Kısmetse Olur 40.BÖLÜM fragmanı çıktı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, yayınlandığı ilk günden itibaren yarışmacılarıyla dikkat çekmeyi başardı. Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün, 39. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...