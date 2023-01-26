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Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte, 26 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 26 Ocak Perşembe gününün kazananı ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın üçüncü gününün birincisi de aşkın lezzeti tarifi ile belli oldu. Bu haftanın son çeyrekleri sahiplerini buldu. GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ Rabia oldu. Rabia çeyrek altını yakasına takarak günü şanslı bitirdi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA- 19

ÖZLEM- 17

HATİCE- 14

OLGA- 7

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta çeyreği alan gelin , en iyi şekilde tabağını hazırlayarak tüm puanları toplayan Olga oldu. Yeni yarışmacı Olga haftanın ikinci gününü şanslı tamamlayarak bileziklere bir adım daha yaklaşmış oldu. Özlem eksik tabak çıkardığı için eksi 2 puan aldı.

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