25 Ocak Survivor kim elendi? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım kazandı? TV8 SMS oyu sıralaması ile elenen isim...

"Survivor bugün kim elendi, gitti?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda kaybeden takımlardaki Survivor eleme adayları Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre adaya veda edecek.Yarışmanın takipçileri hangi ismin eleneceğini merak ediyor. İşte, 25 Ocak Survivor'da yaşanan gelişmeler...