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25 Ocak Survivor kim elendi? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım kazandı? TV8 SMS oyu sıralaması ile elenen isim...

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Giriş Tarihi: 25.01.2023
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25 Ocak Survivor kim elendi? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım kazandı? TV8 SMS oyu sıralaması ile elenen isim...

Survivor 2023 sezonu ünlüler-gönüllüler mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz pazar günü sürpriz bir eleme yaşanmış ve Ümit Erdim, adaya veda etmişti. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından Survivor eleme adayları belirlendi. Eleme adayları Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre adaya veda edecek. İşte, 25 Ocak SMS oyu sıralaması ile 2023 Survivor'a hayallerine veda eden isim!

"Survivor bugün kim elendi, gitti?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda kaybeden takımlardaki Survivor eleme adayları Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre adaya veda edecek.Yarışmanın takipçileri hangi ismin eleneceğini merak ediyor. İşte, 25 Ocak Survivor'da yaşanan gelişmeler...

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılacak kritik eleme konseyi sonrasında belirlenecek. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Survivor eleme adayı seçilerek yokluk adasını tadan Yusuf, Aziz, Aleyna ve Chaby arasından birisi adaya veda eden 2. isim olacak.

SURVİVOR BUGÜN KİM ELENDİ?

Survivor 2023 elenen isim, 25 Ocak Çarşamba günü bir Dominik Cumhuriyeti gecesinde yapılan kritik eleme konseyi sonrasında belli olacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti ev sahiplerinde oynanan ödül oyununda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan takımlardan zorlu deniz parkurunda en başarılı performansı gösteren ödülün sahibi oldu.

Ödül oyunu mücadelesi kazanan takım belli olduğunda detaylar burada olacak.

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