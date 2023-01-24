Kısmetse Olur 38.bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü 24 Ocak YENİ BÖLÜM yayınlandı mı?

Beş yıl aranın ardından yeniden ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü, izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programda elenen yarışmacıların yerine yenileri geliyor. İzleyicilerin oylarıyla birlikte yarışmanın elenen ve popüler isimleri belirleniyor. Peki, Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 38. bölüm yayınlandı mı? İşte merak edilenler...