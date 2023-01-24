Kısmetse Olur 38.bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü 24 Ocak YENİ BÖLÜM yayınlandı mı?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yayınlanan her yeni bölümü ile sosyal medyanın diline düşen fenomen program, izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. 24 Ocak Salı günü yayınlanan programı kaçıranlar, Kısmetse Olur 38.bölüm izle ekranını sorguluyor. İşte, Kısmetse Olur yeni bölüm...
Beş yıl aranın ardından yeniden ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü, izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programda elenen yarışmacıların yerine yenileri geliyor. İzleyicilerin oylarıyla birlikte yarışmanın elenen ve popüler isimleri belirleniyor. Peki, Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 38. bölüm yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
KISMETSE OLUR 38.BÖLÜM YAYINLANDI MI?
Ekranların sevilen programı Kısmetse Olur'un 38.bölümü Youtube üzerinden yayınlandı. Kaos dolu bölüm sizleri bekliyor. Tartışmalı ve kaos dolu bölüm sizleri bekliyor.
KISMETSE OLUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni formatıyla YouTube üzerinden izleyiciyle buluşuyor.Uzun yıllar sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat 18.30'da yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Program haftanın 6 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) yeni bölümleri ile ekranlara geliyor.
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- Kısmetse Olur 38.bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü 24 Ocak YENİ BÖLÜM yayınlandı mı?
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