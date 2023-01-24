23 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Esra Erol...

23 Ocak 2023 Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "23 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...

23 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

23 Ocak 2023 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.