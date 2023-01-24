23 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Esra Erol...
Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 23 Ocak günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 23 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...
23 Ocak 2023 Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "23 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...
23 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
23 Ocak 2023 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
22 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
22 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje "Teşkilat" dizisi olurken, 2. sırada ise Yargı dizisi yer aldı.
21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
21 Ocak 2023 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.
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- 23 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Esra Erol...
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