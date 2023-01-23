Kısmetse Olur Aşkın Gücü bu akşam var mı, yok mu? 37. bölüm hangi gün yayınlanacak? Kısmetse Olur nerede yayınlanıyor? Yeni bölümde Yeliz var mı?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programının yeni bölümü 23 Ocak Pazartesi yayınlanacak mı merak konusu oldu. Youtube üzerinden yayınlanan programa dair detaylar merak konusu oldu. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü 37. bölümü ne zaman? Kısmetse Olur Aşkın Gücü bu akşam var mı, yok mu? İşte programa dair merak edilen detaylar...