Kısmetse Olur Aşkın Gücü bu akşam var mı, yok mu? 37. bölüm hangi gün yayınlanacak? Kısmetse Olur nerede yayınlanıyor? Yeni bölümde Yeliz var mı?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü bu akşam var mı yok mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana skandallarla seyircisinin aklına kazının Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının 37. bölümü araştırılmaya başlandı. Bir yandan da programdan elendiği iddia edilen Yeliz isimli yarışmacının hangi bölümde ayrılacağı öğrenilmeye çalışılıyor.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programının yeni bölümü 23 Ocak Pazartesi yayınlanacak mı merak konusu oldu. Youtube üzerinden yayınlanan programa dair detaylar merak konusu oldu. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü 37. bölümü ne zaman? Kısmetse Olur Aşkın Gücü bu akşam var mı, yok mu? İşte programa dair merak edilen detaylar...
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kısmetse Olur'un yeni bölümü 23 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak. Youtube üzerinden yayınlanan program yayın günlerinde saat 18.30'da ekranlara gelmektedir.
Kısemetse Olur Aşkın Gücü yarışma programında Cumartesi günleri haftanın birincisi seçiliyor, Pazartesi günü de eleme heyecanı izleyici ile oluyor.
YELİZ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından olan Yeliz Açıkel'in programdan diskalifiye olduğuna dair iddilar sosyal medyada konuşulsa da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
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