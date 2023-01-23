Yargı dizisi savcı Pars öldü mü, ölecek mi? Yargı Mehmet Yılmaz Ak kimdir, diziden mi ayrılacak?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, dün yayınlanan bölümüyle heyecanlı anlar yaşattı. Dizide 'Savcı Pars' karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, izleyicilerden tam not aldı. Sevilen oyunculardan biri olan Savcı Pars'ın son bölümde ölüp ölmediği ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, "Yargı dizisi savcı Pars öldü mü, ölecek mi?", "Yargı Mehmet Yılmaz Ak diziden mi ayrılacak?" İşte, oyuncu hakkında merak edilenler...
"Yargı dizisi Pars öldü mü, ölecek mi?" sorusu dün yayınlanan bölümün ardından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı her hafta pazar akşamları ekranlara geliyor. Ekranların reyting rekotmeni dizisi Yargı'nın son bölümüne patlama sahnesi damga vurdu. Savcı Pars'ın olduğu aracın patlamasının ardından oyuncunun ölüp, ölmediği merak konusu oluyor. Peki, Yargı dizisinde Pars savcı öldü mü? Mehmet Yılmaz Ak Yargı dizisinden ayrıldı mı? İşte, cevabı...
YARGI PARS ÖLDÜ MÜ?
Kanal D dizisi olan Yargı'da son bölümde Savcı Pars'ın olduğu aracın patlama sahnesinin ardından Pars öldü mü? sorusu merak edildi. Pars karakterinin ölüp ölmediğini yeni bölüm ile beraber öğreneceğiz. Henüz Savcı Pars'a ne olduğu belirtilmedi.
MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?
Mehmet Yılmaz Ak 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu. Oyunculuğun yanında oyun yazarı da olan Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
Birçok özel tiymatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak,2008 yılında Beşinci Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından isyon ödülüne layık görülmüştür. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro Sinema filmlerinde rol almıştır.
YARGI KONUSU NE?
Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.
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- Yargı dizisi savcı Pars öldü mü, ölecek mi? Yargı Mehmet Yılmaz Ak kimdir, diziden mi ayrılacak?
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