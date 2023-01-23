Yargı dizisi savcı Pars öldü mü, ölecek mi? Yargı Mehmet Yılmaz Ak kimdir, diziden mi ayrılacak?

"Yargı dizisi Pars öldü mü, ölecek mi?" sorusu dün yayınlanan bölümün ardından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı her hafta pazar akşamları ekranlara geliyor. Ekranların reyting rekotmeni dizisi Yargı'nın son bölümüne patlama sahnesi damga vurdu. Savcı Pars'ın olduğu aracın patlamasının ardından oyuncunun ölüp, ölmediği merak konusu oluyor. Peki, Yargı dizisinde Pars savcı öldü mü? Mehmet Yılmaz Ak Yargı dizisinden ayrıldı mı? İşte, cevabı...

YARGI PARS ÖLDÜ MÜ?

Kanal D dizisi olan Yargı'da son bölümde Savcı Pars'ın olduğu aracın patlama sahnesinin ardından Pars öldü mü? sorusu merak edildi. Pars karakterinin ölüp ölmediğini yeni bölüm ile beraber öğreneceğiz. Henüz Savcı Pars'a ne olduğu belirtilmedi.