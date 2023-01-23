Gelinim Mutfakta 25 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte, 25 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...
Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 25 Ocak Çarşamba gününün kazananı ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta çeyreği alan gelin , en iyi şekilde tabağını hazırlayarak tüm puanları toplayan Olga oldu. Yeni yarışmacı Olga haftanın ikinci gününü şanslı tamamlayarak bileziklere bir adım daha yaklaşmış oldu. Özlem eksik tabak çıkardığı için eksi 2 puan aldı.
Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU
OLGA- 18
HATİCE- 14
RABİA- 11
ÖZLEM- 9
GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
23 Ocak Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler boşnak mantısı tarifiyle en yüksek puanı almaya çalıştı. Gelinim Mutfakta'da bugün boşnak böreği ile en yüksek puanı alan gelin Özlem oldu. Puanları toplayarak haftanın ilk çeyrek alınını alan Özlem yarışmada haftaya şanslı başladı.
Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU
ÖZLEM- 19
RABİA- 18
HATİCE- 11
OLGA- 9
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda günün birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
20 OCAK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Rabia oldu...
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