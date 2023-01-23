Gelinim Mutfakta 25 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 25 Ocak Çarşamba gününün kazananı ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta çeyreği alan gelin , en iyi şekilde tabağını hazırlayarak tüm puanları toplayan Olga oldu. Yeni yarışmacı Olga haftanın ikinci gününü şanslı tamamlayarak bileziklere bir adım daha yaklaşmış oldu. Özlem eksik tabak çıkardığı için eksi 2 puan aldı.