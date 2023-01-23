‘Eyüboğlu Ailesi’ Ateş Kuşları’nı anlattı: Daha önce dokunulmayan konulara odaklanıyor
atv ekranlarında sezonun en iyi açılışını yapan ‘Ateş Kuşları’ ilk iki bölümüyle gönülleri fethetti. Etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına toğlayan dizinin oyuncularından Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Nizam Namidar, Serkan Ercan ve Lilya İrem Salman karakterleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ateş Kuşları’nın Hacer'i Gonca Cilasun, “Daha önce anlatılmayan ve dokunulmayan konulara odaklanıyor." şeklinde konuştu
atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, ilk bölümüyle sezonun en iyi açılışını yapan dizisi Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini aldı. Dizinin Nizam'ı Nizam Namidar, Menderes'i Serkan Ercan, Nazmiye'si Boncuk Yılmaz, Hacer'i Gonca Cilasun ve Hüma'sı Lilya İrem Salman; rolleri hakkında ilk kez konuştu.
"NİZAM, DAHA ÖNCE OYNADIĞIM KARAKTERLERDEN ÇOK FARKLI"
Oyunculuk serüveninde daha önce Nizam gibi bir karakter canlandırmadığını dile getiren Nizam Namidar; "Sıcak bir atmosferde, iyi bir ekip ve yönetmenle çalışıyoruz. Çok değerli isimlerle çalışıyoruz, set çok keyifli" dedi.
"MENDERES ZEKİ AMA ZEKASINI AKSİ YÖNDE KULLANAN BİR KARAKTER"
Serkan Ercan, dizide canlandırdığı Menderes Eyüboğlu'nu "Menderes, son derece akıllı ve zeki biri ancak o zekasını aksi yönde kullanıyor. Zekasını insanların canını acıtmak için kullanan bir karakter. Menderes'le tek ortak yönüm ayakkabı numaramızın aynı olması." sözleriyle anlattı.
"SENARİSTLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ KALEMLER"
Dizinin Nazmiye'si Boncuk Yılmaz; "Bu dizide yer almamın sebeplerinden birisi kesinlikle hikaye. Hikayeyi okur okumaz dahil olmak istedim. Senaristlerimiz çok güçlü kalemler. 'Nazmiye' de daha önce hiç canlandırmadığım türden bir karakter. Nazmiye'nin en keskin duygusu hırs. Nazmiye ile benzer tek yönüm olaylar karşısında neşemi kaybetmemek." dedi.
"ATEŞ KUŞLARI DAHA ÖNCE DOKUNULMAYAN KONULARA ODAKLANIYOR"
Daha önceki projelerinde sert karakterlere hayat verdiğini söyleyen Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun; "Hacer, çok sıcak ve yumuşacık bir karakter. Son canlandırdığım karakterlerden farklı olması, bana daha yakın bir karakter olması ilgimi çekti. Hacer de, ben de sevgi doluyuz. Ateş Kuşları, daha önce anlatılmayan ve dokunulmayan konulara odaklanıyor." şeklinde konuştu.
"HÜMA DA, BEN DE ÇOK SEVECEN İNSANLARIZ"
Eyüboğlu Konağı'nın kızı, Hüma'yı canlandıran Lilya İrem Salman ise Ateş Kuşları'nın hikayesinin çok derin ve dokunaklı olduğunu söyledi. Lilya İrem Salman; "Hüma'nın en güçlü yönü bir kayıp yaşaması, Hüma ile ortak yönümüz ise ikimizin de çok sevecen insanlar olması." dedi.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik paylaşırken dizide ayrıca Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.
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