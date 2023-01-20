Ateş Kuşları'nda Barbaros, Gülayşe’nin gerçek kimliğinin peşinde
Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki ikinci bölümüyle yoğun ilgi görürken Komiser Barbaros, Gülayşe’nin Eyüboğlu Ailesi’nin kayıp kızı olup olmadığını öğrenmek amacıyla DNA testi için saçından örnek aldı. Barbaros, Gülayşe’yi yemeğe davet ederken Gülayşe’nin “Ben daha önce hiçbiriyle yemeğe çıkmadım” diyerek Barbaros’a olan duygularını gösterdiği sahne bölüme damgasını vurdu.
'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümünde, Komiser Barbaros, Gülayşe'nin 23 yıl önce kaybolan Nizam Eyüboğlu'nun kayıp kızı Lara olduğundan şüphelenmesi üzerine Gülayşe'yi takibe aldı.
'Ateş Kuşları Mola Yeri' için Zümrüt'ün kirasını ödeyebilmek için kendisine hediye edilen telefonu satmaya çalışan Gülayşe'yi gören Barbaros, onunla karşılaşmış gibi yaptı.
Barbaros, Gülayşe'nin saçına yapıştırdığı sakızı bahane ederek DNA testi için saç örneği aldı. Barbaros evine dönmek isteyen ancak, kamyonetini çalıştıramayan Gülayşe'ye "Kamyoneti çalıştırırım ama bedavaya yapmam. Yemeğe çıkarken arayacağım" diyerek numarasını kaydetti.
Barbaros'un yemek teklifi Gülayşe'yi şaşırtırken "Neden senin gibi biri benim gibi biriyle yemeğe çıkmak ister?" sorusuna Barbaros'un "Seni tanımak istedim" şeklinde cevabı Gülayşe'yi mutlu etti.
Gülayşe daha önce kimseyle yemeğe çıkmadığını, bu yüzden ablasının ve abilerinin izin vermeyeceğini söylemesi üzerine Barbaros "Kamyonetin Ejderya'yı hacılarken sizinkilere sormamışsın, benle çıkarken de sormazsın. Gizlice kaçırırım seni, olmaz mı?" diyerek Gülayşe'yi yemeğe çıkmak konusunda ikna etti.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın ikinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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