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Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait şarkılarda hangi atasözünü kullanmamıştır?

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Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait şarkılarda hangi atasözünü kullanmamıştır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta pazar günü yine ekranlara geldi. Yeni bölümüyle izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan programda yarışmacıya yöneltilen soru,Barış Manço sözü ve müziği kendisine ait şarkılarda hangi atasözünü kullanmamıştır?

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